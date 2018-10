Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a procédé ce jeudi à Marrakech, à l’inauguration de la piscine semi-olympique couverte « Sidi Youssef Ben Ali » et des terrains de proximité “Askjour”, deux projets sportifs de proximité à forte valeur sociale réalisés pour un investissement global de près de 31 millions de dirhams (MDH) (hors foncier).

Ces projets offriront des espaces de divertissement, de détente et d’entrainement pour les jeunes des quartiers d’implantation, les protégeant contre toutes formes de conduites à risque et participant à leur sociabilisation et à leur épanouissement.

La piscine couverte “Sidi Youssef Ben Ali”, dont la réalisation s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion de la pratique de la natation, devra permettre à une large frange de la population de pratiquer cette discipline et dans les meilleures conditions d’encadrement et de sécurité.

D’une superficie globale de 4 357 m2, la nouvelle piscine, édifiée à proximité du stade Sidi Youssef Ben Ali, comporte un bassin semi olympique (6 couloirs), des gradins (200 places), une salle de remise en forme, des vestiaires, une infirmerie, un café-restaurant, un espace d’accueil et un bureau de gestion.

Cette piscine, qui répond aux normes internationales en matière d’efficience énergétique et d’économie d’eau, permettra aux jeunes de disposer d’une infrastructure adéquate pour exercer et valoriser leurs talents, contribuera à la dynamisation de la vie associative sportive, comme elle favorisera l’émergence de nouveaux athlètes en mesure de concourir au niveau national et international et d’enregistrer de bonnes performances.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Commune de Marrakech, ce projet fait partie intégrante d’un programme qui prévoit également la réalisation de cinq piscines couvertes de proximité au niveau des quartiers de la Cité ocre, M’Hamid, Ennakhil, Echaraf, El Azzouzia, Agdal Ba Hmad, pour une enveloppe globale de 70 MDH.

Parmi les cinq piscines prévues, celle de M’Hamid connaît un taux de réalisation très avancé (98%), alors que les travaux de construction des quatre autres piscines seront lancés incessamment avec un délai de réalisation de 15 mois.

Le second projet inauguré par le Souverain en ce jour est celui des terrains de proximité “Askjour”. Il concerne l’aménagement de 10 terrains de football en gazon synthétique, de pistes de course, d’une aire de jeux pour enfants, d’espaces verts et de récréation, d’une cafeteria, d’une infirmerie, et de vestiaires.

D’une superficie globale de 20 000 m2, ce projet a été réalisé dans la cadre d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Commune de Marrakech.

A noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports met en œuvre, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des Finances, le Fonds d’Equipement Communal et les Conseils provinciaux concernés, un programme national de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité (CSP), qui mobilise une enveloppe budgétaire de l’ordre de 600 MDH.

Ce programme, qui sera réalisé dans un délai de 36 mois, porte sur la construction et l’équipement de terrains de proximité au niveau des communes rurales et périurbaines des différentes régions du Royaume, notamment à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (70 CSP), Souss-Massa (149), Rabat-Salé-Kénitra (45), Marrakech-Safi (171), l’Oriental (41), Laâyoune-Sakia El Hamra (13), Guelmim-Oued Noun (42), Fès-Meknès (71), Draâ-Tafilalet (72), Dakhla-Oued Eddahab (22), Casablanca-Settat (43), et Beni Mellal-Khénifra (93).

A forte valeur ajoutée sociale, les projets inaugurés par le Roi, viennent s’ajouter aux multiples actions entreprises par le Souverain au niveau de la ville de Marrakech et destinées à l’amélioration des conditions de vie des populations locales, au renforcement des services et infrastructures de base et au développement intégré, équilibré et inclusif de la Cité ocre.

IM