Lors d’un panel invitant à une «meilleure intégration de l’industrie automobile africaine» qui a été organisé dans le sillage de la 14ème édition de l’US-Africa Business Summit 2022 tenue à Marrakech sous le Haut Patronage du Roi Mohamed VI, Mohamed Bachiri, directeur de Renault Maroc, a déclaré: «nous travaillons étroitement avec le gouvernement marocain pour mettre en place des écosystèmes de fournisseurs sans cesse plus innovants et pour porter les taux d’intégration locaux . En volumes de production, nous devions dépasser ceux de l’Italie, malheureusement la crise Covid est passée par là et a dû ralentir nos objectifs».

Renault est présent au Maroc depuis 90 ans et a commencé à fabriquer des véhicules à la Somaca depuis 1966. C’est en 2012 que la création de l’usine Renault va faire la différence et marquera la naissance de la saga Dacia. Aujourd’hui, sur des véhicules d’environ 2000 pièces, le taux d’intégration local est passé à 64% et le nombre de fournisseurs a littéralement triplé en quelques années seulement. « En 2030, le taux d’intégration locale devrait bondir à 80%. Le chiffre d’affaire sera également doublé à l’horizon 2030, de même qu’une décarbonation massive dans les process de fabrication est attendue », a ajouté Bachiri. Le groupe au losange prévoit en outre de passer à l’industrie 4.0 à travers une numérisation de l’ensemble de Le Groupe Renault au Maroc fabrique aujourd’hui 11% des volumes mondiaux de voitures dans le monde.