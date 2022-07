Le programme « Forsa », lancé en mars dernier par l’Exécutif en réponse aux Hautes Orientations Royales pour la promotion de l’investissement et de l’emploi, se veut une réelle opportunité pour booster l’entrepreneuriat, en particulier auprès des jeunes. L’autonomisation des citoyens est l’essence même de cet ambitieux programme qui amorce une nouvelle ère caractérisée notamment par l’innovation et la créativité.

Axé sur deux dispositifs combinant accompagnement et financement, « Forsa » cible toutes personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat. L’objectif est clair: apporter le soutien nécessaire aux jeunes qui constituent un levier du développement économique et social de notre pays, et assurer leur intégration au marché de l’emploi, en perspective de valoriser les ressources humaines. Ainsi, ledit programme devrait financer des projets de divers domaines (associatif, environnemental, culturel, sportif, etc.) sans conditions préalables, seuls le projet et l’engagement de son porteur seront pris en compte.

En outre, l’accompagnement proposé dans le cadre dudit programme consiste en des formations et orientations pour structurer le projet et le développer de la partie conception à la partie réalisation. Ceci se fera par le biais des crédits d’honneur pouvant atteindre 100.000 DH, remboursables en dix années au maximum. Venu en renfort du programme « Intilaka », le programme « Forsa » prévoit l’octroi de 50.000 crédits garantis sans conditions préalables, à travers un budget de 1,25 milliard de dirhams mobilisé à cet effet.

« Forsa » donnera ainsi l’opportunité aux jeunes de donner un nouvel élan à leur innovation et leur créativité, en se lançant dans des initiatives individuelles d’entreprenariat, et permettra aussi aux citoyens d’exercer leurs activités entrepreneuriales de manière formelle à travers un système d’incitation fiscale simplifié. Les porteurs de projets seront sélectionnés à l’issue d’un Appel à Projets dont le lancement est prévu début avril 2022, à la suite duquel les candidats déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme digitale » www.forsa.ma « .

Ils pourront se faire assister au niveau des Desks FORSA ouverts à cet effet au niveau des douze régions du Royaume. Un Centre de Relation Client (CRC) sera également mis à disposition et aura pour rôle d’assister les porteurs de projets tout au long de ce processus. Par ailleurs, un système de gouvernance a été mis en place afin de piloter et d’accompagner la mise en œuvre du programme. Il se compose d’un comité stratégique, présidé par le Chef du gouvernement, un comité de pilotage national et des comités de suivi régionaux et provinciaux.

Le déploiement effectif du programme « Forsa » s’appuie sur la mobilisation des partenaires au niveau des régions notamment les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), les organismes de microfinance, et les incubateurs locaux, et le pilotage du programme est assurée par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT). Après son lancement officiel, plus de 150.000 dossiers de projets ont été déposés sur la plateforme digitale dédiée au programme « Forsa », selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire et quelque 2.000 nouveaux projets ont été retenus à l’issue des commissions régionales de sélection, pour intégrer la phase d’accompagnement du programme.

S’agissant du financement, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, avait indiqué, que les financements destinés aux bénéficiaires du programme « Forsa » seront octroyés à partir du mois d’août prochain. Un cadre favorable à l’émergence des jeunes entreprises innovantes a donc été mis en place, à travers « Forsa », qui comme son nom l’indique, constitue une véritable opportunité ambitieuse, dans la perspective d’encourager les jeunes à s’intégrer davantage dans le marché de l’emploi.