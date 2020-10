Le prestigieux quotidien américain USA Today a offert à ses lecteurs un voyage atypique dans la ville de Marrakech à travers une visite virtuelle aux multiples monuments et sites qui reflètent le charme, l’authenticité et le patrimoine de cette destination touristique très prisée.

“Marrakech, l’une des destinations les plus enivrantes du Maroc, était autrefois un important carrefour commercial pour les caravanes traversant le désert du Sahara. Aujourd’hui, elle attire des voyageurs du monde entier dans sa médina en forme de labyrinthe, son architecture complexe et sa scène de shopping féérique”, écrit la journaliste Lydia Schrandt dans un article publié mardi sous le titre: “Des souks aux ruelles: visite virtuelle de Marrakech la magnifique”.

“Le savoir-faire artisanal exposé dans tout Marrakech est évident avant même de quitter l’aéroport. L’aéroport de Marrakech Menara, achevé en 2008, est souvent classé parmi les plus beaux terminaux d’aéroport grâce à ses arabesques qui filtrent la lumière du soleil”, peut-on lire dans ce guide.

L’auteure évoque aussi la place emblématique de la Cité Ocre, Jemaa el-Fnaa, notant que l’espace ouvert, qui a servi de marché pendant des siècles est, de nos jours, “une collection animée de vendeurs de nourriture, de charmeurs de serpents, de tatoueurs au henné et de musiciens””

“Les souks de Marrakech ont été un important centre commercial pendant des milliers d’années. Plus de 3.000 stands vendent toutes sortes de produits artisanaux et de bibelots touristiques. Promenez-vous dans le souk Labbadine, le souk des teinturiers, et vous verrez des textiles fraîchement teints sécher sur des bâtons de bambou aux côtés de la laine et du fil à tricoter”, écrit Schrandt.

La journaliste cite également les charmes du Palais de la Bahia, des tanneries traditionnelles remontant au 11ème siècles, du Jardin Majorelle, sans oublier l’artisanat local ou encore la gastronomie marocaine.

Le guide invite aussi les touristes à visiter les environs de Marrakech, notamment les dunes du Sahara ou les cascades d’Ouzoud, pour un dépaysement total.