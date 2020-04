Le président américain Donald Trump a prévenu mercredi qu’il avait ordonné à la marine américaine “d’ouvrir le feu et détruire” toute embarcation iranienne harcelant les navires américains, à la suite d’une rencontre tendue au large du Koweït.

“J’ai demandé à la marine américaine d’ouvrir le feu et de détruire toute embarcation iranienne si elle harcelait nos navires en mer”, a tweeté le président américain mercredi matin.

L’avertissement du président Trump fait suite à des rapports médiatiques la semaine dernière selon lesquels des bateaux iraniens se rapprochaient des navires de guerre américains lors d’un exercice près du Koweït.

La Navy a ensuite publié une vidéo de l’incident, qui montrait les bateaux iraniens à proximité des navires américains, avec au moins un pointant une mitrailleuse montée sur le pont vers les vaisseaux américains.

La marine américaine a indiqué dans un communiqué que les actions dangereuses et provocatrices de l’Iran “augmentaient le risque d’erreur de calcul et de collision” et violaient les “règles de navigation” maritimes internationales.