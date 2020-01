L’Office national des chemins de fer (ONCF) a transporté plus de 1.2 million de voyageurs durant les vacances scolaires d’hiver allant du 17 au 27 janvier, avec une moyenne de 112.000 voyageurs par jour.

A l’occasion de ces vacances, l’ONCF a adopté un plan de transport “Spécial Vacances” destiné à assurer les déplacements de ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort: offre de trains étoffée, renforcement et mobilisation des équipes d’accueil, d’assistance et d’information des voyageurs en gares et à bord des trains, et diversification des canaux de ventes, indique, jeudi, l’Office dans un communiqué.

Grâce à ce dispositif spécial conjugué avec les temps de parcours réduits et le nouveau concept de voyage déployé (places assises garanties, tarifs attractifs pour les différents segments, réduction sur les achats des billets par anticipation, confort à bord, ponctualité et qualité de service améliorés), environ 2.500 trains ont circulé permettant de transporter plus de 112.000 voyageurs quotidiennement, dont environ 50% de clients ayant anticipé l’achat de leur billet à bord des trains grande ligne ont pu bénéficier ainsi de tarifs avantageux, précise la même source.

Ce plan de transport spécial a également permis de maintenir le taux de régularité à 91% en dépit de la forte affluence que connait cette période, se félicite l’ONCF, assurant qu’il s’emploie activement à mettre en place de nouvelles offres pour toujours mieux les servir en restant constamment à leur écoute