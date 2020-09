L’Italien Valentino Rossi pilotera en 2021 pour l’écurie Yamaha-SRT, prolongeant ainsi d’au moins un an sa carrière déjà riche de sept titres de champion du monde, a annoncé cette écurie samedi.



La légende italienne de MotoGP, 41 ans, permutera avec le Français Fabio Quartararo, 21 ans, et passera de l’écurie d’usine Yamaha à l’écurie satellite Sepang Racing Team (SRT). SRT, qui n’est arrivée en MotoGP qu’en 2019, s’est tout de suite imposée au sommet avec Fabio Quartararo, lui-même débutant, qui a obtenu plusieurs podiums, se positionnant actuellement 2è au classement provisoire du championnat du monde.



Rossi aura comme coéquipier l’an prochain au sein de SRT son compatriote Franco Morbidelli, 25 ans, qui a remporté sa première course en MotoGP il y a quinze jours au GP de Saint-Marin.