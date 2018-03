Infomédiaire Maroc – La Rabita Mohammadia des Oulémas a édité un guide d’accompagnement visant à assurer un contenu numérique sécurisé au profit des enfants et des jeunes.

Ce guide, élaboré en partenariat avec l’Unicef, avec l’appui de l’ambassade du Japon, vise à renforcer les valeurs de tolérance et du juste milieu chez les générations montantes.

S’inscrivant dans le cadre des programmes de l’unité « Al Fitra Anachia », relevant de la Rabita, ce projet est un outil pour promouvoir les capacités des jeunes et les doter du savoir-être et des compétences essentielles à même de les immuniser contre les valeurs et attitudes infiltrées et de leur permettre d’agir activement et avec maturité parmi leurs compères, afin de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur patrie.

Rédaction Infomédiaire