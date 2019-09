La 4ème édition de WikiArabia, la plus grande réunion régionale de Wikipédia, aura lieu à Marrakech du 4 au 6 octobre, sous le thème « Wikimedia et les communautés locales ».

Après trois éditions réussies, WikiArabia revient cette année avec une riche programmation dans l’objectif de favoriser la coopération entre les acteurs locaux, ainsi que le partage des expériences et des expertises et des discussions stratégiques.

La conférence connaîtra la participation de plusieurs experts arabes et internationaux, qui examineront lors des différents réunions et ateliers, de nouvelles idées, stratégies et projets. Il s’agit d’un espace d’échange et d’apprentissage par excellence.

Lors de cet événement de trois jours, les participants, venant du monde entier, présenteront leurs activités et expériences par rapport aux projets Wikimedia menés à l’échelle locale ou régionale.