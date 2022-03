L’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a été décorée, ce jeudi, par le Souverain Pontife, de la haute distinction honorifique de Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX.

Lors de la remise de la solennelle distinction, Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les Affaires générales de la Secrétairerie d’État, a transmis les vœux les plus cordiaux et les sentiments de considération et d’estime du Pape François à l’attention du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Il s’est félicité également de l’excellence des relations d’amitié et d’estime mutuelle liant le Royaume du Maroc et le Saint-Siège.

Cette distinction traduit la considération particulière et privilégiée dont jouit le Royaume du Maroc auprès du Pape et des milieux du Vatican.