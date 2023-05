Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, Autonews organise, du 23 au 28 mai à l’espace Anfa Park Casablanca, la seconde édition du Salon de l’automobile d’occasion au Maroc, «Auto Occasion».

Cet événement, dont l’inauguration sera relevée par la présence de plusieurs personnalités du public et du privé, fédérera l’ensemble de l’écosystème automobile.

Sur un espace de 6.000 m2, ce Salon regroupera en effet, outre les professionnels qui ont pignon sur rue dans la vente de voitures d’occasion, les stands de plusieurs acteurs du secteur, notamment les sociétés de financement, les banques participatives, ou encore la société d’assurances AtlantaSanad, sponsor Officiel de cette manifestation.

Fait inédit, les acheteurs auront même droit à un bureau de mutation des cartes grises, spécialement dédié au transfert de la propriété des véhicules.

Auto Occasion, qui affiche la volonté de soutenir et de promouvoir le secteur afin de contribuer au développement de l’économie inclusive et à la démocratisation de la voiture, est également un espace d’échange qui abritera des tables-rondes pour débattre des perspectives de développement du marché de l’occasion au Maroc.

Un marché en constante évolution, avec une demande croissante de la part des consommateurs, comme en témoigne le nombre de mutations réalisées sur la période 2014–2022.

Au regard de la qualité des exposants et de la diversité des modèles qui y seront présentés, Auto Occasion va donc incontestablement contribuer à maintenir cette dynamique positive qui caractérise le marché de l’occasion.

Les personnes qui cherchent à acheter une voiture d’occasion pourront y trouver une grande variété de modèles, allant des voitures compactes aux SUV, en passant par les berlines de luxe.

Ce Salon représente ainsi une alternative économique pratique et intéressante pour les personnes ayant des budgets limités et qui souhaitent acquérir un véhicule sans avoir à payer le prix fort d’une voiture neuve. Cette deuxième édition du salon de l’occasion permettra, en plus, à un plus grand nombre de personnes d’accéder à la mobilité.