Un incendie s’est déclaré mardi à 20H05 dans l’entrepôt d’une entreprise située à la zone logistique atlantique Aïn Sebaâ dédiée au stockage de différentes marchandises importées, rapportent les autorités locales de la Préfecture des arrondissements Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi.



Aussitôt informées de l’incident, les autorités locales et de sûreté et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires, indique la même source, notant que les équipes d’intervention ont pu maîtriser l’incendie à 21H30 sans enregistrer de pertes humaines.



De même, des mesures préventives ont été prises pour sécuriser la zone attenante à l’entrepôt en prévision de tous dégâts éventuels.



Une enquête a été ouverte par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour révéler tous les tenants et aboutissants de cet incident, ajoute-t-on.