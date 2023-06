L’écosystème automobile national est en train de monter en puissance dans le segment des véhicules électriques. Avec la présentation de la Neo (Neo Motors) et de la NamX devant le roi Mohammed VI durant le mois de mai, le royaume s’impose en tant qu’acteur majeur en Afrique pour ce qui est de l’électromobilité.

Un troisième acteur a ainsi partagé son ambition pour le renforcement du label EV Made in Morocco. La compagnie maroco-britannique Atlas E-Mobility compte lancer sur le marché national les premiers véhicules électriques à prix réduit.

L’objectif annoncé est de démocratiser l’accès à cette technologie et encourager les conducteurs à adopter la transition vers une mobilité écofriendly.

Infomédiaire s’est entretenu avec Mohammed Yehya El Bakkali, cofondateur et CEO d’Atlas E-Mobility Group, pour en savoir plus sur les ambitions de la compagnie sur le marché marocain des véhicules électriques.

Quelles sont les ambitions d’Atlas E-Mobility en termes de ventes de véhicules au Maroc ?

En plus des marchés africain et mondial, nous pensons que le Maroc propose un fort potentiel à ce niveau. Nous sommes convaincus que dès le lancement de nos véhicules en 2026, nous arriverons à satisfaire les consommateurs marocains avec nos offres. Nous n’avons pas encore de projections pour le moment, mais nous sommes confiants dans le potentiel du marché national.

Qu’est-ce qui distingue l’offre de Atlas E-Mobility ?

Les véhicules que nous produisons se caractérisent par l’utilisation d’une architecture OEM EV (utilisation de composants de véhicules électriques produits par d’autres entreprises spécialisées), mixé à l’identité du Groupe, avec un design marqué par une touche africaine, que ce soit à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Par ailleurs, nous aspirons à proposer des véhicules qui offrent une expérience intéressante pour les conducteurs, surtout que nous nous trouvons à un tournant de l’industrie automobile, où il est important d’apporter un service intuitif et captivant. Nos habitacles seront dotés des dernières innovations technologiques en matière de conduite, sans pour autant submerger d’options les conducteurs.

Qu’en est-il de la chaîne de production d’Atlas E-mobility ?

Conscients de l’importance de l’industrie automobile nationale, qui évolue à un rythme important, nous allons procéder à l’installation d’unités de production au sein du royaume. Cela vise à nous permettre d’avoir accès à une main d’œuvre hautement qualifiée, ainsi que de collaborer avec plus de 250 acteurs de l’industrie automobile (production de composants, recherche et développement, ingénierie, tests, etc.). En plus d’adopter une architecture OEM EV pour booster notre activité, nous procéderons à la conclusion de plusieurs partenariats stratégiques, dans le cadre d’une approche à 360°.

Est-ce que l’Afrique est prête à franchir le pas de l’électromobilité ?

Il est vrai que le continent a, quelque part, été ignoré en matière de mobilité à zéro émission de CO², mais il est temps de prendre conscience du potentiel important de l’Afrique en ce qui concerne l’électromobilité. Le continent dispose de la main-d’œuvre, de l’infrastructure et des technologies nécessaires au développement de solutions innovantes pour la réduction des émissions de CO².

Chez Atlas E-Mobility, nous sommes conscients de ce potentiel et nous comptons investir grandement dans ce sens. Nous considérons que cela est bien plus qu’une simple responsabilité, car tout le monde doit apporter sa contribution dans le développement durable et la mise en place de solutions écoresponsables.

Les constructeurs automobiles ne devraient plus se limiter à proposer des véhicules électriques avec un design et des équipements attirants, mais ils doivent surtout accompagner les utilisateurs dans la transition vers ces solutions. C’est dans ce sens qu’Atlas E-Mobility s’engage à développer des solutions intelligentes de recharge, que ce soit au niveau de l’installation de bornes tout aussi bien qu’en maximisant la durée de vie des batteries de nos véhicules.