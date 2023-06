Les hôtels en question sont Le KENZI CLUB AGDAL MEDINA, Le KENZI MENARA PALACE et Le KENZI ROSE GARDEN, tous à Marrakech. A Casablanca, le KENZI TOWER HOTEL et le KENZI SIDI MAAROUF ont également été consacrés, en plus du KENZI EUROPA d’Agadir.

Le « Trip Advisor Travellers Choice Award » est la plus haute distinction décernée par Tripadvisor. « Ce prix positionne les 6 hôtels dans le top 10% des meilleurs hôtels dans le monde », ajoute la même source.