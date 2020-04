La start-up STM Loop, qui oeuvre dans la recherche dans le domaine du transport, a conçu, en collaboration avec ses partenaires, un respirateur mécanique visant à aider les médecins dans le traitement des patients atteints du coronavirus.

Conçu en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi et l’entreprise OK Design, Venti-loop dispose d’un système automatique, doté d’un système intelligent qui permet notamment la détection de la pression et du volume, tout en permettant au médecin la possibilité de contrôler ces paramètres selon la nécessité.



Dans une déclaration, El Mostafa Ziani, professeur à la Faculté des sciences et techniques de Tanger, spécialité informatique, s’est dit très honoré de présenter cette solution innovante, conçue en collaboration avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, et qui se base sur des produits certifiés disponibles sur le marché marocain.



Pour sa part, Alae Moudni, élève ingénieur chercheur à l’Institut de technologie de l’Illinois et co-fondateur de la start-up, a indiqué que la recherche du Venti-loop a été menée par STM loop, et grâce aux partenaires, il a été possible de concevoir en un temps record, ce respirateur, qui est “actuellement tout à fait opérationnel”.



Concepteur de l’idée, Moudni a expliqué que suite à la propagation de la pandémie du coronavirus au Maroc, il a décidé de créer plusieurs designs de respirateurs mécaniques, avant de développer l’idée ainsi que la partie électronique et le système mécanique du Venti-loop.



“Le coût du respirateur n’atteint pas les 2 000 dirhams et les pièces utilisées pour la fabrication se trouvent toutes au Maroc”, a-t-il ajouté, notant que cela faciliterait le lancement d’une chaîne de production qui permettrait la fabrication de 20 à 50 pièces par jour.



S’agissant de la certification du produit, le jeune concepteur a affirmé que cela ne pose pas problème étant donné que l’outil principal utilisé pour la fabrication du Venti-loop est un outil médical dont disposent déjà les médecins et donc certifié, auquel a été incorporé un système mécanique pour le rendre automatique.



“En tant que société citoyenne, OK Design a tout naturellement répondu à la demande de Moudni pour participer au design externe de ce produit”, a confié, par ailleurs, Youssef Rahmani, gérant de l’entreprise, affirmant que les matériaux utilisés respectent les normes d’hygiène et de sécurité, tout en étant faciles à stériliser