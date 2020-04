L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a annoncé, mardi, l’orientation de la recherche scientifique vers la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ses répercussions sur les différents aspects de la vie sociale et économique.



Cette initiative vise à tirer vers le haut les indicateurs de la production scientifique dans le domaine des sciences humaines et exactes ou des sciences d’ingénieur autour du nouveau coronavirus et ce, dans le sillage du lancement par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du programme de soutien à la recherche scientifique multidisciplinaire dans les domaines liés au Covid-19.



A cette occasion, le président de l’UCA, Moulay El Hassan Ahbid, a fait savoir que l’Université se penche sur l’élaboration d’une stratégie pour orienter la recherche scientifique vers un ensemble de sujets inhérents au coronavirus et à la période post pandémie, aussi bien sur le plan économique que social.



Dans une déclaration, Ahbid a indiqué que l’UCA a consacré un budget important à cet effet et entamé la formation d’équipes de chercheurs, composées de professeurs dans les différentes filières universitaires, afin de trouver des solutions, de contribuer à la gestion des crises épidémiologiques et de réaliser des projets de recherche se rapportant aux domaines liés au virus.



Ces équipes, a-t-il poursuivi, oeuvreront en vue d’apporter des éléments de réponse aux questions relatives à l’analyse de la propagation du nouveau coronavirus et à la saisie de ses différentes dimensions au Maroc, d’élaborer des recommandations appropriées pour mieux gérer les périodes de transition et post pandémie, et permettre un retour à la normale dans le Royaume, outre les enseignements tirés de cette pandémie et les mesures préventives à prendre à l’avenir.



Les équipes de chercheurs devront aussi procéder à l’analyse de la situation actuelle dans ses aspects scientifique et médical (modélisation mathématique, intelligence artificielle, etc), économique (impact de la pandémie sur les divers secteurs de l’économie nationale), social et psychologique (continuité pédagogique, quarantaine…).



Evoquant la gestion de l’horaire administratif, le président de l’UCA a relevé que l’Université a adopté la communication numérique en utilisant les moyens technologiques disponibles en vue d’assurer la continuité des services fournis aux cadres administratifs et pédagogiques ainsi qu’aux étudiants, et de garantir la réussite de l’opération d’enseignement à distance.

Il a, dans ce cadre, noté que l’établissement universitaire a procédé, conformément aux orientations du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, à la numérisation des factures des fournisseurs, des procédures administratives des affaires des étudiants et des conventions conclues avec d’autres universités.



Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) avait annoncé l’adoption d’un programme de soutien à la recherche scientifique multidisciplinaire dans les domaines liés au Covid-19, pour lequel une enveloppe budgétaire de 10 MDH a été allouée.



Ce programme vise à mobiliser sur le long terme des équipes de chercheurs marocains pour créer un environnement de recherche multidisciplinaire capable de trouver des solutions et de contribuer à la gestion de crises épidémiologiques, et tend, sur le court terme, à réaliser des projets de recherche dans les divers domaines liés à la pandémie du nouveau coronavirus.