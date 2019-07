Selon des données communiquées lors d’une journée d’information et de sensibilisation au profit des éleveurs et des commerçants en gros et au détail des volailles, les principales réalisations du contrat-programme 2011-2020 du secteur avicole ont dépassé les objectifs fixés pour atteindre 31,6 milliards de dirhams (MMDH) de chiffres d’affaires, 12,9 MMDH d’investissement, 495 000 emplois, dont 150 000 directs et 345 000 indirects.

Les différents efforts investis dans le secteur ont également permis la production de 720 000 tonnes de viandes de volailles, 6,3 milliards d’œufs de consommation.

Ce qui assure aujourd’hui, une couverture de 100% des besoins de consommation en produits de volaille.

Cette production se traduit également par une consommation par habitant et par an de 20,5 kg de viandes de volailles et 188 œufs de consommation.