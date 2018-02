Infomédiaire Maroc – Opération parfaitement réussie pour le Centre Monétique Interbancaire (CMI) qui a conclu, le 31 janvier 2018 sa campagne de paiement multicanal de la vignette. Cette opération a été réalisée via 4 sites web et plus de 22 canaux bancaires de paiement (Agences bancaires, GAB, Mobile Banking, Site E‐Banking, Réseaux de proximité) mis à la disposition des citoyens par le CMI et ses banques partenaires.

En effet, la plate-forme monétique et multicanal ‘‘Fatourati’’ du CMI a traité durant cette opération plus d’un million de paiements pour un montant total de plus de 1,1 milliard de dirhams constituant environ 50% du total des vignettes encaissées par des tiers, en progression de 24% en nombre de règlements traités par le CMI par rapport à 2017.

Le site officiel du CMI ‘‘mavignette.ma’’ a réalisé 81% des transactions réglées en ligne par cartes bancaires.

A noter que, depuis le début de la campagne en 2016, la part du canal digital a doublé dans le paiement de la vignette.

Rédaction Infomédiaire