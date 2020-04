Dans le contexte actuel, marqué par la crise sanitaire «Pandémie Covid-19», Cash Plus a été désignée parmi les établissements de paiement qui se chargeront de la remise des aides sociales, reçues des autorités compétentes.

A cet effet, à partir du 6 avril 2020 Cash Plus démarre le versement des indemnités en faveur des ménages bénéficiaires du programme MOUSSANADA, qui n’ont plus de revenus du fait du confinement obligatoire.

Pour ce faire, et en plus de son réseau d’agence étendu dans tout le Maroc, Cash Plus mobilise ses agences mobiles pour subvenir aux besoins des citoyens même dans les endroits les plus reculés.

Pour avoir accès à son indemnité, le client reçoit un SMS mentionnant un code, ainsi que l’établissement de paiement auquel il doit se rediriger pour retirer son indemnité. Si le SMS mentionne Cash Plus comme établissement de paiement, le client doit se présenter à l’agence Cash Plus la plus proche de lui, muni de sa CIN et du code de l’indemnité. Il est important de préciser aussi que seul l’établissement de paiement mentionné sur le SMS reçu est capable de servir le client receveur.

Par ailleurs , depuis le début de la pandémie, les points de vente Cash Plus respectent les mesures de prévention sanitaire et redoublent d’effort pour servir les clients dans les meilleures conditions.