La société gestionnaire du Technopark (MITC) et la Société d’Aménagement Zenata (SAZ) ont lancé, à Casablanca, un appel à candidatures pour le Programme d’open innovation « Smart Z » ayant pour objectif de répondre à des problématiques réelles dans le cadre du déploiement de la stratégie Smart de l’Éco-cité Zenata.

Cet appel à candidatures a pour objet d’encourager les start-ups innovantes à participer à la co-construction de solutions adaptées au stade de développement de la ville de Zenata et cible des thématiques comme la mobilité et l’urbanisme, l’environnement et l’énergie, le développement économique, la santé et l’éducation.

Ce projet qui réunit, pour la première, quatre institutionnels à savoir la Caisse Centrale de Gestion (CCG), la société spécialisée du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques (IBM), SAZ et la société spécialisée dans le conseil en stratégie (Happy ventures).

Ces institutions contribueront à la mise en place d’un programme d’Open Innovation avec l’activation d’une véritable communauté d’innovation au service du développement de services intelligents pour l’Éco-cité Zenata.