La promotion et la commercialisation des différentes zones économiques de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) sont confiées à Sumitomo.

Un accord de développement commercial a été conclu entre le groupe nippon et TMSA avec pour objectif de soutenir les activités de vente au niveau des 5 zones économiques gérées par TMSA, à savoir Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Tetouan Park, Tétouan Shore et Tanger Med Logistics Free Zone, situé au niveau du port Tanger Med.

Le groupe Sumitomo, spécialisé dans les composants automobiles, le matériel et câbles de transmission télécoms, l’électronique, l’équipement industriel, l’environnement et l’énergie, n’est pas à son premier contrat de ce type. Il justifie d’une expérience avérée dans le développement, l’exploitation et la vente de zones économiques spéciales et de parcs industriels en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, au Myanmar, en Inde et au Bangladesh.