Infomédiaire Maroc – La Chambre des Représentants a adopté, ce mercredi, à la majorité, le projet de loi relatif à la lutte contre la violence faite aux femmes qui permettra au Maroc de disposer d’un texte juridique de référence et cohérent susceptible de garantir une meilleure protection des femmes contre toutes formes de violence et de punir les auteurs.

Ce projet a été approuvé par 168 voix pour, 55 contre et aucune abstention.

Et lors de la présentation du projet, la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, Bassima Hakkaoui, a souligné que le texte vise à incriminer certains actes considérés comme une forme de violence faite aux femmes et met fin à l’absence de législation et de réglementation sur la question.

Rédaction Infomédiaire