Infomediaire Maroc – Le Maroc, avec la Chine et l’Algérie, fait partie des trois pays pour lesquels la France accorde le plus de visas. Ainsi, en 2017, 320 000 visas ont été octroyés par les différents consulats à travers le Royaume, dont 85% sont des visas de court-séjour, selon le Consulat général.

…Et nouvelle procédure à partir du 1er décembre

Une nouvelle procédure pour l’obtention du visa pour la France va entrer en vigueur à partir du 1er décembre, a indiqué, vendredi à Rabat, le Consulat général de France à Rabat. Cette nouvelle procédure s’inscrit dans le cadre d’une « dynamique inéluctable de modernisation » dans l’objectif de fluidifier la demande du public et d’améliorer le traitement de cette demande, aussi bien au Maroc qu’ailleurs, a souligné le Consulat général.

Ainsi, trois importants changements interviennent dans cette procédure de demande de Visa.

Dorénavant, le public devra faire sa demande sur le site officiel de demande de visa, France-Visas, et y remplir directement son formulaire de demande. Il sera accompagné d’un « assistant visa » qui déterminera, en fonction des informations fournies, le type de visa requis et la liste des pièces justificatives devant l’accompagner, a-t-il expliqué.

Dans une dynamique de modernisation, la procédure de prise de rendez-vous va, elle aussi, connaître un changement. En effet, il suffira au demandeur du visa de cliquer sur un lien pour basculer vers le site de TLScontact et d’y prendre rendez-vous, a précisé la même source, faisant savoir que si ces derniers ne peuvent plus être fixés en appelant le centre d’appel de TLScontact, il demeure toutefois possible de contacter celui-ci pour se faire guider lors de cette étape.

Le Consulat général rassure les individus ayant déposé leurs demandes avant le 1er décembre, date d’entrée en vigueur de ces trois changements, que les dates de leurs rendez-vous ne subiront aucun changement. La troisième nouveauté, quant à elle, concerne le prépaiement des services de TLScontact dont le public pourra à présent s’acquitter auprès de n’importe quelle agence Wafacash à condition d’avoir à sa disposition le numéro de son dossier de visa, et ce sous un délai n’excédant pas 72heures après avoir effectivement décroché un rendez-vous, a poursuivi le Consulat général. Ce prépaiement vient dans le but de permettre aux responsables de garder le contrôle sur le flux des demandes et limiter les « no-show », en référence aux individus qui prennent rendez-vous sans jamais les honorer, causant ainsi un « effet pervers saturant de manière artificielle les plannings » et l’allongement des délais de traitement des dossiers. Pour mieux éclairer le public, un tutorial avec davantage d’informations sera mis en ligne dans les versions française et arabe.

La France, qui a délivré quelque trois millions de visas l’année dernière, avait en 2014 franchi une étape importante de la modernisation de ses procédures, en choisissant d’externaliser la collecte de dossiers au service TLScontact.

Cette externalisation a pour but d’accorder une attention particulière au public, d’améliorer son accueil et de lui donner la possibilité de déterminer la date et le jour de son rendez-vous.

Elle vise, en outre, à prendre les mesures nécessaires visant à répondre de « façon pertinente à une demande qui ne cesse d’augmenter » et ainsi interagir avec les demandeurs dans des « conditions plus respectueuses ».

Rédction Infomediaire