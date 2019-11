La Conseillère du Président des États-Unis d’Amérique, Mme Ivanka Trump, et le Président Directeur Général de la Millennium Challenge Corporation, Sean Cairncross, ont effectué une visite de travail au Maroc les 7 et 8 novembre.

La Conseillère Trump et le PDG Cairncross ont réitéré « la reconnaissance des États-Unis envers le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI » et « salué le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des vingt dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique », indique un communiqué conjoint adopté à l’issue de la visite de travail de Mme Trump dans le Royaume.

La délégation américaine a effectué des visites de terrain et eu des entretiens avec le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani, et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La visite de la délégation américaine de haut niveau a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de « travailler en étroite collaboration pour renforcer leur partenariat stratégique » afin, notamment, de « promouvoir l’autonomisation économique et l’entreprenariat des femmes », ajoute le communiqué conjoint.

Cette visite a été l’occasion de « discuter des moyens d’approfondir le partenariat bilatéral » entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis et des « stratégies visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes par le biais de l’Initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde (W-GDP)», qui vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes dans le monde, poursuit le communiqué conjoint.

Les parties ont convenu de travailler ensemble pour « soutenir l’élaboration d’une stratégie foncière nationale » de manière à « favoriser la participation des femmes à l’économie en améliorant leur accès à la terre au Maroc ».

Par ailleurs, au cours de la visite, les États-Unis ont annoncé, en partenariat avec le Gouvernement marocain, la sélection des bénéficiaires de subventions au titre du Fonds de financement axé sur les résultats pour la création d’emplois. Le Fonds, soutenu par le Millennium Challenge Corporation, le Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), et géré par l’Agence Millennium Challenge Account-Maroc, utilise une approche novatrice axée sur les résultats pour soutenir les prestataires d’offres de formation professionnelle et de services de placement aux femmes et jeunes sans emploi au Maroc.

Le Millennium Challenge Corporation en collaboration avec l’Agence Millennium Challenge Account – Maroc et le Ministère de l’Éducation, ont décidé de mettre en place, l’été prochain, au Maroc, un atelier de mentorat de jeunes filles en sciences (WiSci camp), soutenu par Google et Intel, selon le communiqué conjoint.