Infomédiaire Maroc – Orange Maroc a lancé, il y a quelques jours, son service de vidéos à la demande baptisé Orange Films et Séries et qui donne accès au contenu de Starz Play.

Outre les blockbusters hollywoodiens et certaines séries, Starz Play propose un contenu spécifique au monde arabe et offre la possibilité d’activer des sous-titres en arabe pour chaque vidéo.

Accessible sur les PC, Smart TV, Chromecast, PlayStation 4, smartphones et tablettes tournant sous iOS et Android, le nouveau service VOD d’Orange permet de bénéficier gratuitement du contenu de Starz Play pendant un mois pour les clients des offres prépayées et 3 mois pour les clients des offres postpayées, et cela dans la limite de 5 appareils (2 accès en simultané).

Et après le dépassement desdites durées, le client devra payer 50 dirhams mensuellement.

Rédaction Infomédiaire