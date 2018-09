Vols retardés ou annulés : L’aéroport de Barcelone mauvais élève

Infomédiaire Maroc – La société d’assistance aux voyageurs « RefundMy Ticket » a dressé un Top 20 des aéroports les moins fiables.

Pour les mois de juillet et août, le pourcentage de vols perturbés ou annulés a quasiment doublé. 5,8 millions de voyageurs auraient été impactés, contre plus de 3 millions en 2017.

Et l’aéroport le moins fiable sur cette période est Barcelone en Espagne avec 1,04% de vols retardés de plus de 3 heures et 2,2% de vols annulés. On retrouve ensuite dans le Top 3 Düsseldorf en Allemagne, en 2ème position avec 0,56% de vols retardés et 2,37% de vols annulés cet été.