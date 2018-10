Infomédiaire Maroc – La représentation régionale de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour le Moyen Orient et l’Asie organise, du 14 au 19 courant, une visite de prospection à Casablanca et Marrakech au profit de plus de 50 agences de voyages du Moyen Orient et de l’Inde.

Cette initiative, qui connaitra la participation de promoteurs touristiques et de représentants d’agences de voyages des Emirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite, du Koweït, du Sultanat d’Oman, d’Egypte, de Jordanie et de l’Inde, vise à faire connaitre le potentiel touristique de la destination Maroc.

Le directeur de la représentation régional de l’ONMT à Abu Dhabi, Mohamed Sadek, a souligné qu’un programme a été établi pour permettre aux agences de voyages participantes de s’informer en profondeur des potentialités touristiques du Maroc en général ainsi que des particularités phares de destinations touristiques attitrées comme Casablanca et Marrakech, à titre particulier.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la représentation régionale de l’ONMT au titre de l’année 2018, a-t-il déclaré, ajoutant que les représentants des agences de voyages concernées auront des rencontres avec une centaine de professionnels du tourisme au Maroc.

Des accords de partenariat et des conventions seront également conclus en vue de promouvoir le label Maroc auprès des pays du Golfe et du marché indien.

Rédaction Infommédiaire