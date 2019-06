Le Maroc et la République Dominicaine ont conclu deux accords de coopération portant sur les domaines du commerce, des investissements et de la chaîne de production, ainsi que de l’exemption de visas touristiques et d’affaires.

Ces deux accords visant le renforcement de la coopération entre les deux pays ont été signés mardi à Saint-Domingue par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue dominicain, Miguel Vargas Maldonado. En présence de l’ambassadeur du Maroc en République Dominicaine, Zakaria El Goumiri, les deux ministres ont ainsi signé un mémorandum d’entente entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministère dominicain des Affaires étrangères relatif à la création d’un groupe de travail mixte pour le renforcement du commerce, des investissements et de la chaîne de production.

Le groupe de travail mixte s’attellera sur la consolidation des relations économiques et commerciales entre les deux pays, à travers la promotion de l’échange de données, de stratégies et d’idées entre les secteurs public et privé des deux pays; la réalisation d’activités pour l’échange des bonnes pratiques et d’assistance technique; et la prospection des moyens d’améliorer le climat des affaires et de renforcer le commerce, les investissements, les opportunités de la chaîne de production, ainsi que la facilitation des échanges commerciaux bilatéraux.

Ce groupe de travail se chargera également de coordonner et de suivre les programmes de coopération en matière de commerce et d’investissement faisant l’objet des accords conclus entre les deux pays, en collaboration avec les départements gouvernementaux concernés et les opérateurs économiques privés.

Par ailleurs, les deux ministres ont signé un accord sur l’exemption de visas touristique et d’affaires, en vue de faciliter les voyages des ressortissants des deux pays à des fins touristiques et commerciales.

En vertu de cet accord, les ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports communs ou ordinaires en cours de validité, sont exemptés de visa pour entrer, sortir, transiter et séjourner sur le territoire de l’autre partie, aux fins touristiques ou d’affaires, pour une durée allant jusqu’à (60) jours, renouvelable pour la même période, de sorte que la durée totale du séjour ne dépasse pas (120) jours pour chaque période de 12 mois à compter de la première entrée sur le territoire des deux pays.