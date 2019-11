Le Royaume du Maroc et la République des Maldives ont conclu, à Rabat, quatre accords bilatéraux relatifs à l’exemption de visa, à la coopération en matière religieuse, au renforcement des consultations politiques et à la coopération entre les instituts d’études diplomatiques.

Il s’agit de deux accords relatifs à l’exemption de visa et à la coopération en matière religieuse, ainsi que deux memorandum d’entente relatifs au renforcement des consultations politiques entre les deux pays et à l’approfondissement de la coopération entre l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et l’Institut des affaires étrangères du ministère maldivien, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec le ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdulla Shahid