– Pologne : Le groupe gazier national PGNiG a indiqué que son contrat gazier à long terme avec le producteur de gaz russe Gazprom ne sera pas prolongé au-delà de 2022.

– Inde : L’agence internationale de notation financière « Moody’s » a abaissé, jeudi, à 5,6% ses prévisions de croissance du pays pour la période 2019-2020, contre 7,4% en 2018.

– Canada : Les stocks de poissons en bonne santé du pays enregistre une dégradation depuis deux ans, révèle un rapport de l’ONG Oceana Canada sur l’état des pêcheries.

– Italie : Le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour catastrophe naturelle à Venise, dévastée deux jours plus tôt par la pire marée haute en 53 ans.

– Brésil : La Nouvelle banque de développement (NBD), connue sous le nom de Brics Bank, a accordé des financements de l’ordre de 1,1 milliard de dollars pour des projets de développement dans le pays.

– Etats-Unis : Dans une primaire démocrate encombrée et encore imprévisible, seuls dix candidats à l’investiture en vue de la présidentielle des Etats-Unis ont décroché leur ticket pour prendre part à un cinquième débat télévisé le 20 novembre courant à Atlanta en Géorgie (Sud-est).

– Bolivie : Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a félicité Jeanine Anez, la sénatrice proclamée présidente par intérim de la Bolivie, après la démission d’Evo Morales et de ses successeurs prévus par la Constitution.

– France : A quatre mois des élections municipales prévues en mars 2020, moins d’un maire sur deux souhaite se représenter, selon une enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et de l’Association des maires de France (AMF).

– Koweït : Le Premier ministre Cheikh Jaber al-Moubarak al-Ahmad al-Sabah a présenté sa démission, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Tareq Al-Muzrem.

– Panama : Le Procureur général du Panama, Kenia Porcell, a annoncé sa démission, sur fond du scandale des conversations téléphoniques de l’ancien président Juan Carlos Varela (2014-2019) via Whatsapp avec un certain nombre de responsables du gouvernement au cours de son mandat, y compris Porcell elle-même.

– Grande Bretagne : La Haute Cour a bloqué une grève du personnel du groupe postal « Royal Mail », qui était prévue à l’approche de la période cruciale de Noël et des élections législatives.

– Etats-Unis : Le septième forum statistique du Fonds Monétaire International (FMI) se penchera, les 14 et 15 novembre à Washington, sur les moyens de « mesurer l’économie informelle ».

– Etats-Unis : Le président américain Donald Trump a reçu, ce mercredi à la Maison Blanche, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour la première fois depuis que la Turquie a lancé une offensive militaire dans le nord de la Syrie, suscitant la colère des législateurs américains des deux camps.

– Etats-Unis : Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prévu une croissance durable de la première économie mondiale couplée à un emploi fort.

– Canada : Le pourcentage d’immigrants récents ayant acquis la citoyenneté canadienne a nettement reculé durant les 20 dernières années, surtout chez les immigrants ayant un faible revenu ou peu scolarisés, révèle une étude de l’agence Statistiques Canada.

– Etats-Unis : La bataille entre les démocrates et les républicains du Congrès entre dans une nouvelle phase, avec les premières auditions publiques télévisées dans l’enquête sur la destitution du président Donald Trump.

– Espagne : La police nationale a résolu une affaire d’escroquerie impliquant plusieurs entreprises dans cinq provinces du pays ibérique et qui a coûté environ 3,5 millions d’euros à la sécurité sociale.

– Etats-Unis : Dean Foods, la plus grande société laitière du pays, a déclaré faillite, marquant ainsi un nouveau revers pour l’industrie laitière américaine aux prises avec une baisse de la consommation de lait dans le pays et une concurrence accrue.

– OCDE : Plus de 33 millions de personnes étaient au chômage dans la zone, à fin septembre 2019, selon des données rendues publiques.

– Russie : Le pays est prêt à améliorer ses relations avec l’OTAN et l’Union européenne pour le renforcement de la stabilité stratégique, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexander Grushko.

– Italie : Les inondations à Venise atteignent leur niveau le plus élevé depuis 1966, soit la deuxième plus haute « acqua alta » (marée haute) enregistrée depuis le début des relevés en 1923, derrière celle du 4 novembre 1966 (1,94 mètre).

– Pérou : La Banque centrale prévoit une croissance de 3,8% de l’économie nationale en 2020, grâce à la reprise attendue des secteurs de l’exportation et de l’investissement public.

– Chili : Face à la forte hausse du dollar dans le pays où le billet vert s’est échangé, cette semaine, contre 800 pesos chiliens, le président de la Banque centrale, Mario Marcel, a indiqué que l’institution financière est disposée à intervenir face à des « situations anormales ».

– Bolivie : Le président démissionnaire Evo Morales a qualifié de « coup d’Etat » la proclamation de la sénatrice Jeanine Añez comme présidente par intérim du pays.

– Colombie : L’ex-présidente du Sénat, Claudia Blum, a été nommée au poste de ministre des Relations extérieures du pays sud-américain, en remplacement de Carlos Holmes Trujillo, désigné à la tête du département de la Défense après la démission du titulaire de ce portefeuille, Guillermo Botero, dans la foulée de la révélation de la mort de huit enfants dans une opération de l’armée, en août dernier, gardée secrète pendant plus de deux mois.

– Japon : Tokyo va élire son gouverneur au plus tard le 5 juillet 2020, soit trois semaines avant le démarrage des jeux olympiques d’été, ont annoncé, mercredi, les autorités de la capitale nippone.

– Chili : Le secteur du commerce a perdu 100 000 emplois depuis le début des manifestations, a indiqué la Chambre nationale chilienne de commerce, des services et du tourisme.

– Grande Bretagne : Le groupe postal « Royal Mail », qui avait saisi la justice la semaine dernière pour faire interdire une grève de son personnel à l’approche de la période cruciale des élections législatives, a échoué à faire annuler une amende de 50 millions de livres que lui a infligée l’Office des communications (Ofcom), l’autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni.

– Pologne : Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a présenté cette semaine la démission de son gouvernement au Parlement qui a tenu sa première session après les législatives du 13 octobre.

– UE : La Cour européenne de justice a décidé que les produits alimentaires provenant des Territoires palestiniens occupés par Israël doivent mentionner les indications d’origine exactes et préciser si elles émanent d’une colonie israélienne, afin de « ne pas induire en erreur » le consommateur.

– Moldavie : Le Parlement a adopté, cette semaine, une motion de censure contre le gouvernement de la Première ministre du pays Maya Sandu.

– Grande Bretagne : Le Parti travailliste (opposition) a été victime d’une grande cyberattaque ayant affecté ses systèmes numériques, en pleine campagne électorale pour les élections législatives.

– Brésil : Le 11ème Sommet des BRICS, une organisation multilatérale qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, aura lieu les 13 et 14 courant à Brasília.

– Chine : Le géant du e-commerce, Alibaba Group Holding Inc., a organisé cette semaine son événement annuel « Le Jour des célibataires », enregistrant un chiffre d’affaires record de 30,7 milliards de dollars au cours des 18 premières heures.

– Etats-Unis : L’ancien président américain Jimmy Carter, âgé de 95 ans, a été hospitalisé cette semaine pour subir une intervention chirurgicale au cerveau, à la suite de récentes chutes, a annoncé le Centre qui porte son nom.

– Inde : L’indice de la production industrielle (IPI) a diminué de 4,3% en septembre dernier par rapport à la même période de l’année précédente, soit la performance mensuelle la plus faible depuis huit ans.

– Mexique : Le gouvernement a confirmé avoir accorder l’asile politique à l’ex-président bolivien Evo Morales, contraint à la démission sous la pression de manifestations ininterrompues depuis sa réélection controversée pour un quatrième mandat.

– Canada : Un commentateur de hockey a été renvoyé lundi par le réseau Sportsnet, pour avoir tenu des propos controversés sur les immigrants.

-Grande Bretagne : Le sidérurgiste en faillite « British Steel » sera racheté par le groupe chinois « Jingye » pour un montant de 70 millions de livres sterling, équivalant à 81,2 millions d’euros.

– Etats-Unis : La société aérospatiale SpaceX a lancé 60 mini-satellites, le deuxième lot d’un réseau en orbite destiné à fournir une couverture mondiale d’Internet.

-Portugal : Le président Marcelo Rebelo de Sousa a effectué cette semaine une visite d’Etat de 3 jours en Italie pour approfondir les relations bilatérales.

– Grande Bretagne : Avec un taux de 1%, la croissance de l’économie a ralenti à son plus bas niveau depuis près d’une décennie, selon l’Office britannique des statistiques nationales (ONS).

– Union européenne : Le système de TVA sera doté de nouveaux outils pour lutter contre la fraude dans le secteur du commerce électronique, a annoncé la Commission européenne.

– Venezuela : L’Union européenne (UE) a décidé de proroger d’un an, jusqu’au 14 novembre 2020, ses mesures restrictives à l’encontre du pays.

– Bolivie : Le président bolivien, Evo Morales, a démissionné de ses fonctions de président du pays sud-américain, après avoir passé près de 14 ans au pouvoir, ont rapporté ce dimanche les médias officiels boliviens.

– Espagne : Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, gauche) a remporté les élections législatives anticipées organisées ce dimanche en Espagne avec 28% des voix et 120 sièges au Congrès des députés, selon les résultats quasi-définitifs publiés par le ministère espagnol de l’Intérieur.

– Grèce : Le président chinois, Xi Jinping, a effectué cette semaine une visite officielle de deux jours à Athènes à l’invitation de son homologue Prokopios Pavlopoulos.

– Bolivie : Les forces armées ont annoncé un plan visant à « protéger » les biens publics du pays contre une éventuelle urgence résultant de la crise qui sévit dans le pays suite à la démission du président Evo Morales.

– Brésil : L’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré pour corruption, a été libéré de la prison de Curitiba (sud), au lendemain de l’annulation par le Tribunal suprême fédéral (TSF) de l’exécution de la peine d’emprisonnement avant épuisement de tous les recours.

– UE : L’Union a estimé à 21,7 milliards d’euros sa contribution et celles de ses États membres, l’année dernière, pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à faire face aux effets du changement climatique.

– UE : Le renforcement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui sera dotée d’un contingent permanent comptant jusqu’à 10.000 agents opérationnels à terme, a été adopté formellement.

– Etats-Unis : Déçu par les principaux candidats à l’investiture du parti démocrate en vue de la présidentielle de 2020, le milliardaire et magnat des médias Mike Bloomberg envisage à nouveau de briguer la présidence, rapporte le New York Post.

– Etats-Unis : Le groupe américain de l’impression Xerox envisage d’acheter le fabricant américain d’ordinateurs et d’imprimantes Hewlett-Packard (HP) dans le cadre d’une fusion entre les deux entreprises, rapporte le Wall Street Journal.

– Chine-USA : Pékin et Washington ont convenu d’une levée « par étapes » de leurs droits de douane punitifs mutuels, alors que les deux puissances économiques s’efforcent de finaliser un accord partiel sur leur différend commercial.

– Zone Euro : La Commission européenne a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, en raison de « grandes incertitudes » et d’un environnement extérieur « beaucoup moins favorable ».

– Inde : Le pays pointe au premier rang en termes de parité hommes-femmes dans le domaine des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), loin devant les Etats-Unis et l’Europe, selon une étude menée par l’Association indienne des sociétés de logiciels et de services (NASSCOM).

– Iran : Les autorités ont retiré l’accréditation d’une inspectrice de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), suite à un incident survenu, la semaine dernière, lors d’un « contrôle » à l’entrée de l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz au centre de l’Iran, a annoncé l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

– Etats-Unis : Le président Donald Trump recevra son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la semaine prochaine à Washington, mettant ainsi fin à des semaines d’incertitude quant à savoir si le président turc allait faire ce voyage malgré les tensions sur la Syrie.

– Inde : Le gouvernement a décidé de mobiliser un budget de 100 milliards de roupies (1,4 milliard de dollars) pour la création d’un fonds destiné à soutenir les projets de logements bloqués pendant des années, a annoncé la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman.

– Chine : Les autorités songent déjà à la sixième génération de l’internet mobile (6G) alors que la 5G vient de commencer son déploiement dans le pays.

– Europe : Avec un taux de 1,4%, l’économie du continent devrait connaître cette année sa plus faible croissance depuis 2013, indique le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport.

– Etats-Unis : Les premières auditions publiques au Congrès américain dans l’enquête visant la destitution du président Donald Trump débutent la semaine prochaine, ont annoncé les Démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants.