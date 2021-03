WAFA ASSURANCE et ESSEC Business School – Africa ont conclu un accord ce vendredi 26 mars 2021. Ce partenariat a pour objectif de lancer un programme de formation et de développement des compétences managériales et de leadership, à destination de 30 cadres et cadres dirigeants du Groupe WAFA ASSURANCE par an. L’objectif est de former 150 collaborateurs, issus de la maison mère ainsi que des différentes filiales francophones et anglophones, sur la durée du partenariat qui est de 5 années.

ESSEC Business School réalise une prestation complètement intégrée (ingénierie pédagogique, séminaires, conférences, cours, travaux dirigés et soutenances) co-construite avec le Pôle Capital Humain de Wafa Assurance pour aboutir à WAFA Lead Program qui comprend deux parcours de formation certifiants :

• WAFA Emerging Leaders pour les cadres et jeunes leaders.

• WAFA Advanced Management pour les seniors managers et cadres dirigeants.

Les futurs lauréats vont bénéficier d’un ensemble de séminaires,mettant au centre l’humain et éclairant les enjeux des organisations modernes pour une communauté de managers et de leaders à la fois inclusive et performante. Les deux premières promotions démarreront en avril 2021.

Wafa Assurance ambitionne de faire bénéficier ses Agents Généraux et leurs collaborateurs de ce partenariat, en élaborant des parcours de formation certifiants adaptés à leurs besoins en tant qu’entrepreneurs et ambassadeurs de Wafa Assurance.

L’ESSEC Afrique est l’implantation de l’ESSEC au Maroc, une des meilleures business school en Europe et dans le monde. Inaugurée en avril 2017, l’ESSEC Afrique dispose à Rabat d’un campus moderne et ultra connecté qui offre un cadre idéal d’apprentissage et d’innovation aux étudiants et professionnels.

«Notre présence au Maroc marque notre engagement vers l’Afrique. Nous proposons aux apprenants et partenaires une véritable ouverture vers le continent au travers des parcours académiques axés sur des problématiques africaines, et d’alliances avec des organisations académiques et économiques de renom. Créer le lien, favoriser un développement responsable et intelligent au travers de la formation et la collaboration, telle est notre ambition » déclare Hugues Levecq, Deputy Dean de l’ESSEC Afrique et Directeur de l’ESSEC Global BBA.

Il rajoute ensuite concernant le programme Wafa Lead Program «Ce parcours, qui marie académique, pratique et accompagnement personnalisé, engagera les managers vers un leadership responsable et bienveillant. Construit sur un partage de valeurs entre deux institutions prestigieuses, Wafa Assurance et l’ESSEC, il contribuera à renforcer l’identité managériale au sein du Groupe Wafa Assurance.

Cette adhésion à la vision et aux valeurs sera aussi le ciment d’une communauté amenée à être de plus en plus internationale ».