Wafa Immobilier dévoile sa nouvelle signature institutionnelle « Accompagner vos projets » et s’engage plus que jamais à contribuer à la concrétisation des projets immobiliers de ses clients acquéreurs et promoteurs. Une nouvelle signature qui se révèle dans le cadre de sa campagne institutionnelle, et qui traduit son approche centrée sur un large accompagnement des besoins et des projets de ses clients, composante majeure de son nouveau plan stratégique WImooV 2025.

Depuis plus de 30 ans, Wafa Immobilier, filiale du groupe d’Attijariwafa bank, confirme son positionnement de leader et d’acteur majeur dans le financement du secteur de l’immobilier.

Et dans un contexte de maturité de son modèle, de profondes mutations du marché, et d’évolutions des attentes de ses clients, Wafa Immobilier se lance dans une nouvelle dynamique d’amélioration pour être encore plus proche de ses clients acquéreurs et promoteurs, et de l’ensemble des intervenants de l’écosystème immobilier.

« Nous avons réussi à maintenir une dynamique positive grâce à la force et l’unicité de notre modèle de distribution du crédit immobilier. Nous avons fait preuve de solidité et de cohésion, alors même que le contexte général, accéléré par la crise Covid-19, était pour le moins peu favorable… Aujourd’hui, nous lançons de nouvelles initiatives pour poursuivre notre accompagnement volontariste du secteur immobilier » Ismail EL FILALI, Président du Directoire de Wafa Immobilier.

Wafa Immobilier place ainsi l’accompagnement de ses clients et partenaires, au cœur de sa stratégie. Et ce, en dévoilant un discours institutionnel plus engagé et bien en phase avec ses enjeux stratégiques actuels.