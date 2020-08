Les contrats à terme sur actions américaines ont gagné en valeur lundi, signalant que les principaux indices de référence des actions sont en voie de clôturer leur meilleur mois depuis avril, rapporte le Wall Street Journal.

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,2%, suggérant que la jauge prolongera sa montée après la cloche d’ouverture à la bourse de New York. La semaine dernière, le S&P 500 a enregistré sa meilleure performance depuis début juillet, plaçant ses gains jusqu’à présent en août à environ 7,2%, rappelle le journal.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, ont atteint des sommets sans précédent à la fin de la semaine dernière, alors que la saison des vacances d’été commençait à se terminer. L’optimisme a été soutenu par un changement d’approche de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui a indiqué qu’elle réduirait probablement les coûts d’emprunt aux États-Unis pendant une période prolongée.

Certains investisseurs se préparent à une plus grande volatilité en septembre, ajoute la publication, relevant que les élus du Congrès devront retourner cette semaine à Washington après les vacances d’été et pourraient reprendre les pourparlers pour mettre fin à l’impasse sur un nouveau plan de relance économique. Selon le journal, un échec du Congrès à fournir des mesures économiques supplémentaires pour les consommateurs et les entreprises américains pourrait peser sur le sentiment du marché.