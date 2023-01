L e Maroc figure parmi les meilleures destinations mondiales en 2023 selon les experts du secteur touristique, souligne le quotidien américain “Washington Post”. “Avant même que le pays, situé en Afrique du Nord, n’attire l’attention du monde entier lors de la Coupe du monde, le Maroc émergeait déjà comme une destination très prisée pour les voyages,” souligne la publication américaine.

« Nous nous attendons à ce que le Maroc continue d’être incroyablement populaire en 2023, compte tenu de l’augmentation des vols vers cette destination et de la possibilité de sortir et de vivre de belles expériences en une semaine, 10 jours ou deux semaines », indique le PDG de l’agence de voyage Intrepid Travel, James Thornton. Le Maroc est actuellement le pays qui connaît le plus de réservations chez Intrepid Travel, souligne le grand tirage américain.

Le même engouement pour le Royaume a été enregistré par l’agence de voyage Modern Adventure, comme le confirme sa vice-présidente, Liz Boudreau, qui indique que l’entreprise constate une augmentation de 53% des réservations pour le Maroc par rapport à 2022.