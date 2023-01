Le conseil de surveillance d’Al Barid Bank vient de nommer Al-Amine Nejjar président du directoire de la banque.

Nejjar qui occupait jusque-là le poste de conseiller du ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour, a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 2 janvier, indique-t-on dans un communiqué. Il débarque dans un milieu bancaire et financier qu’il connait très bien, ajoute la même source, soulignant qu’en effet, le nouveau président du directoire de la banque postale avait eu à occuper le poste de directeur général adjoint du CIH en charge de la banque de détail et de l’immobilier.

Spécialiste du financement de l’immobilier, il a également été président du directoire de Wafa Immobilier, filiale du groupe Attijariwafa bank. Lauréat de l’Université Paris Dauphine-PSL, M. Nejjar, âgé de 55 ans, est marié et père de 3 enfants.