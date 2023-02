Les Marocains sont de grands consommateurs du Web. À fin janvier 2023, le royaume comptait 33,18 millions d’utilisateurs d’Internet, pour un taux de pénétration de 88,1%, contre 84 % à la même période de l’année précédente.

D’après les données de l’édition 2023 du rapport We Are Social, le nombre d’utilisateurs d’Internet au Maroc a progressé de 341.000 usagers, soit une hausse de 1 % entre 2022 et 2023. Il est à noter que 4,47 millions de la population sont restés loin de la toile pendant ladite période, ce qui équivaut à 11,9 % de la population.

Facebook réseau préféré des Marocains

Durant la période étudiée par le rapport, le Maroc comptait 21,30 millions d’utilisateurs sur les différentes plateformes sociales. Cela veut concrètement dire que 56,6 % de la population dispose d’une présence numérique. Par genre, 58,3 % des utilisateurs des réseaux sociaux sont des hommes, alors que les femmes représentent une part de 41,7%.

La principale plateforme de Meta, Facebook, se positionne en tête des réseaux sociaux les plus utilisés au Maroc. Selon le sondage effectué, Facebook a une cote de 19,5 % auprès des internautes nationaux, suivi par Instagram (18,1 %), Whatsapp (14,5 %), la révolution chinoise qu’est TikTok (6,8 %), Pinterest (3,7 %), FB Messenger (3,6 %), Telegram (2,9 %), LinkedIn (2,7 %), Badoo (2,3 %) et Snapchat (2,2 %).

L’accès à ces plateformes se fait principalement via mobile, le nombre de connexions mobiles actives était de 50,19 millions d’utilisateurs pour ladite période (ce qui représente un taux de 133,3 % de la population).

Par tranche d’âge, les 18-24 viennent en tête des utilisateurs des plateformes sociales avec une représentativité de 31,7 %, suivis par les 25-34 ans (30,7 %), les 35-44 ans (15,9 %), les 13-17 ans (9,5 %), les 45-54 ans (6,3 %), les 55-64 ans (3,1 %) et les plus de 65 ans en dernier lieu avec une part de 2,6 %.

Et le meilleur moyen d’atteindre sa cible est…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas Facebook qui totalise le plus grand nombre de cibles potentielles pour les annonceurs, mais YouTube. La plateforme de visionnage et de partage de vidéo totalise 21,30 millions d’utilisateurs, ce qui est égal à un potentiel de reach de 64,2 % de l’audience.

De son côté, Facebook compte 17,30 millions d’utilisateurs, égal à 52,1 % de cibles potentielles. Le troisième entrant est TikTok, avec 9,27 millions d’utilisateurs et dont le potentiel de clients potentiels est 27,9 %, dépassant Instagram avec ses 26,2 % de cibles (8,70 millions d’utilisateurs).

Les dépenses dans le marketing digital ont totalisé un montant de 403,5 millions de dollars durant ladite période, en progression de 15,8 % par rapport à l’année 2022. Pour ce qui est de l’investissement dans ce créneau sur les réseaux sociaux, ceux-ci se sont accaparé 62,21 millions de dollars par les annonceurs, soit une hausse de 19,7 %.

Toutefois, il est à noter que le profil des personnes ciblées par les publicités sur le Web se divise en 3 catégories, à savoir ceux qui sont pleinement intéressés par de la pub sur mesure (14,1 % d’utilisateurs), contre 34,9 % qui utilisent un bloqueur de publicités et 33 % qui refusent qu’on collecte leurs données de navigation à des fins publicitaires.