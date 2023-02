Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2024 se caractérise par une rupture par rapport aux recensements passés, en faveur d’une efficacité opérationnelle et une optimisation du coût budgétaire, a indiqué, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’un point de presse, dédié à la présentation des travaux préparatoires du RGPH 2024, Lahlimi a noté que ce recensement s’inscrit dans le contexte de transformation digitale des lignes de produits et de services, amorcée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) depuis 2019.

À cet égard, il a précisé que cette rupture se fera sur trois niveaux :

– Les travaux cartographiques, qui en constituent la base géographique, économique et humaine ;

– Le mode de collecte des données auprès des ménages, leur exploitation et leur diffusion ;

– Le recrutement et la formation des agents d’exécution.

Des solutions optimisées pour plus d’efficacité

Pour ce qui est des travaux cartographiques, cette solution informatique comporte des modules mobiles sur les tablettes utilisées par les enquêteurs ainsi que des modules web destinés au suivi des travaux de terrain au niveau central, régional et provincial.

Des applications dédiées permettront le découpage du territoire national en « districts de recensement » pour assurer, lors de l’exécution du recensement, le dénombrement exhaustif de la population, sans risque d’omission ni de doublons, ainsi que pour arrêter les ressources humaines et matérielles nécessaires. Cette solution, a expliqué Lahlimi, couvre également la cartographie géoréférencée des établissements économiques et la collecte des données relatives à leurs activités et ressources humaines.

La collecte des données auprès des ménages, leur exploitation, et leur transfert sécurisé au centre de gestion des données seront réalisés en temps réel sur tablette, intégrant les tests de validité, de cohérence et de vraisemblance, ce qui permettra d’éliminer les coûts associés à l’impression, au transport et à l’archivage des questionnaires au format papier.

Par ailleurs, Lahlimi a mis en avant la nouvelle approche adoptée au cours de ce recensement dans le but de couvrir le maximum de données utiles, notant dans ce sens qu’il sera procédé à la collecte des données auprès des ménages par un double questionnaire.

Le premier est destiné à l’ensemble de la population et couvrant spécifiquement les données sur les structures démographiques ainsi que les phénomènes rares, tels que la migration internationale et la mortalité.

Le deuxième questionnaire détaillé permet d’introduire de nouvelles thématiques (évènements démographiques, protection sociale, usage des TIC, migration internationale et environnement) et d’approfondir celles existantes. Ce questionnaire détaillé est adressé à l’ensemble de la population des communes de moins de 2 000 ménages et à un échantillon de 20 % des ménages des communes dont la taille est supérieure ou égale à 2 000 ménages.

En vue d’évaluer aussi bien la solution informatique que l’approche méthodologique. Lahlimi a indiqué dans ce sens qu’« un premier test en temps réel est en cours de réalisation dans la région de Rabat-Salé-Kénitra ».

À la suite de cette opération, qui s’achèvera vers la fin du mois de février 2023, il sera procédé au lancement des travaux cartographiques et de la cartographie des établissements économiques sur tout le territoire national au début du mois d’avril 2023 pour une période de 14 mois.

Nouveau souffle pour le capital humain de l’opération

Évoquant le plan de recrutement des agents d’exécution du recensement, le Haut-Commissaire au Plan a fait savoir qu’il est prévu, compte tenu de la dimension technologique de la collecte des données, de procéder par une nouvelle approche de recrutement. Après la formation des nouveaux agents, des enquêteurs et des superviseurs seront chargés d’encadrer les différentes phases de réalisation du recensement.

Cette formation se fera en ligne avec des supports audiovisuels adéquats et en présentiel quelques jours avant le début de la collecte des données, notant que ce processus de formation sera accessible au grand public et constitue un mode de communication avec les ménages en vue de renforcer leur adhésion à cette opération nationale.

Le prochain RGPH, est le 7e de son genre, depuis l’indépendance du Maroc. Il sera réalisé en septembre 2024, en application des orientations du roi Mohammed VI, et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies de réaliser le recensement de la population au moins une fois tous les dix ans.