L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et Industricom ont signé, récemment à Tanger, une convention de partenariat pour l’organisation de la 3e édition du World Power-to-X Summit.

Cet accord, ratifié en marge de la 5e édition des « Industry Meetings Days », organisée par Industrie du Maroc Magazine, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, a pour objectif de co-organiser une troisième édition encore plus ambitieuse du World Power-to-X Summit, le rendez-vous de l’hydrogène vert en Afrique, indique un communiqué de l’IRESEN. Cet événement d’envergure, organisé par l’IRESEN en collaboration avec le Cluster Green H2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Conseil régional de Guelmim Oued Noun, sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, se tiendra du 26 au 28 juin prochain à Casablanca et Guelmim.

Avec le soutien d’Industricom, les organisateurs prévoient de rassembler un public international pour aborder les enjeux de l’hydrogène vert et de ses applications, dans un contexte de préparation d’une « Offre Maroc » opérationnelle et incitative couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI.

Fort du succès de la deuxième édition qui avait réuni plus de 500 participants, 90 conférenciers représentant 31 pays lors de 9 panels et 3 réunions bilatérales, l’événement de cette année s’annonce encore plus ambitieux. Au programme, des conférences de haut niveau, des ateliers thématiques et diplomatiques, des expositions et des visites de terrain qui se tiendront dans des sites en quête d’accueillir les premiers projets de l’hydrogène vert au Maroc, en Afrique et dans la région arabe, fait savoir la même source.

« Ce partenariat stratégique va nous permettre d’organiser un événement encore plus ambitieux et de renforcer notre positionnement en tant qu’acteur majeur dans l’industrie de l’hydrogène vert. Nous sommes convaincus que cette édition sera une réussite et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Inductricom pour la concrétiser », a souligné le directeur général par intérim de IRESEN, Samir Rachidi.

Pour sa part, le président fondateur & directeur général d’Industricom, Hicham Rahioui, a dit « nous sommes très heureux de nous associer à IRESEN pour la troisième édition du World Power-to-X Summit », ajoutant : « nous sommes convaincus que cette collaboration va permettre de créer un événement unique et innovant pour promouvoir l’hydrogène vert et les énergies renouvelables au Maroc et en Afrique ».

L’IRESEN et ses partenaires Cluster GH2 et UM6P se focaliseront sur les orientations stratégiques et le volet scientifique de l’événement, tandis qu’Industricom mettra en œuvre son expertise en matière de communication, d’événementiel et de marketing digital pour promouvoir l’industrie, l’investissement et l’innovation du secteur de l’hydrogène vert et du développement durable au Maroc et dans le reste du continent africain.