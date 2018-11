Infomédiaire Maroc – Une équipe d’élèves des établissements scolaires relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat représente le Maroc à la World Robot Olympiad, qui se tient actuellement en Thaïlande.

Cette compétition de robotique par excellence, qui se poursuit jusqu’à dimanche, connait la participation d’élèves sélectionnés au niveau de plus de 30 pays qui ont programmé leurs robots pour mener à bien des missions liées à la thématique « Food Matters », soit la robotique au service du secteur agroalimentaire, indique un communiqué de l’Académie.

Composée de Malak Tantaoui, Ghita Zahraoui, Khaoula GHaleb, l’équipe marocaine prend part à cette manifestation internationale après sa qualification à la compétition qui s’est déroulée au niveau national.

La participation marocaine est particulièrement distinguée par le fait que ses membres sont tous des filles, ce qui reflète le statut de la jeune fille et son image brillante aussi bien au niveau de la société marocaine que sur les plans arabe et international, souligne la même source, ajoutant que cette réalisation n’est pas le fruit du hasard mais plutôt le résultat d’une expérience probante accumulée dans ce domaine et la forte présence du Maroc en matière de l’innovation et de l’invention sur les plans local, national et mondial.

Elle a également souligné que la participation du Maroc à cet événement international d’envergure est une opportunité pour ces jeunes ambassadrices de mettre en lumière les acquis que le Maroc a réalisés et les grands chantiers ouverts dans de nombreux domaines, plaçant les jeunes au cœur de ses préoccupations afin de réaliser la réussite escomptée à travers une approche basée sur l’ouverture sur son environnement régional et international.

