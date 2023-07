Trois équipes marocaines exceptionnelles ont brillamment réussi et se sont qualifiées pour la finale internationale de la World Robot Olympiad (WRO), qui se déroulera à Panama du 7 au 9 novembre.

La WRO est une compétition mondiale de robotique dédiée à la science, à la technologie et à l’éducation, offrant aux jeunes l’opportunité de développer leur créativité et leurs compétences en résolution de problèmes de manière amusante et captivante.

Les trois équipes se sont distinguées dans différentes catégories de la compétition, démontrant leur expertise en robotique et leur engagement à relever les défis actuels. Dans la catégorie Robomission Junior, l’équipe 3M de Casablanca s’est qualifiée pour représenter le Maroc à l’international. De même, dans la catégorie Robomission Elementary, l’équipe Godzilla de Casablanca a également remporté sa place dans la finale internationale. Enfin, dans la catégorie « Future Innovators », l’équipe Nova Explorers de Tanger s’est qualifiée avec brio pour rejoindre les autres équipes de premier plan à Panama.

La WRO choisit chaque année un thème inspirant qui motive les équipes participantes à explorer de nouvelles possibilités. Cette année, le thème de la WRO est « Connecter le monde ». À travers ce thème, la compétition met en avant l’importance des solutions robotiques dans les domaines de la logistique, de l’infrastructure, de la technologie numérique et de la durabilité. Ces aspects sont étroitement liés à notre vie quotidienne et jouent un rôle essentiel dans notre société mondialisée.

En se qualifiant pour la finale internationale à Panama, les équipes marocaines auront l’opportunité de démontrer leur talent et leurs compétences face à des participants venant du monde entier. Ils feront partie d’un événement passionnant qui réunira des esprits brillants, des innovateurs et des passionnés de robotique, tous unis par leur amour commun pour la science et la technologie.

Afin de soutenir la délégation marocaine lors de leur voyage à la finale internationale de la WRO à Panama, l’Association LOOP For Science & Technology invite les entreprises marocaines à se joindre à cet effort et à apporter leur soutien financier pour couvrir les frais de participation de la délégation marocaine. En soutenant les jeunes talents marocains, les entreprises contribueront à promouvoir l’excellence en robotique et à encourager la passion des jeunes pour la science et la technologie.