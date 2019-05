Le Maroc a enregistré une présence remarquable au World Village Festival qui a pris fin dimanche à Helsinki, en Finlande. Les stands aménagés par des acteurs marocains de la société civile ont attiré des centaines de visiteurs lors de rendez-vous culturel annuel, le plus important dans ce pays de l’Europe du Nord.

Ainsi, le stand mis en place par l’Association des amis du Maroc en Finlande a particulièrement pour objectif de promouvoir les atouts touristiques et culturels du Maroc, a affirmé dans une déclaration son président Karim Ouallan.

L’engouement enregistré pour la destination Maroc est de plus en plus remarquable parmi les Finlandais, a-t-il souligné, notant que l’association participe à cette manifestation pour la dixième année consécutive afin de faire connaitre le Maroc, son histoire et sa diversité culturelle, ainsi que les régions d’attractivité touristique auprès d’un large public curieux de découvrir les spécificités des pays participants.