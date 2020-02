L’absence de Mehdi Bennani dans la saison 2020 du WTCR a des conséquences inattendues sur le calendrier. Le promoteur de la série Eurosport Events a annulé la manche de Marrakech sur le circuit Moulay el Hassan qui était présente depuis une décennie (depuis l’époque du WTCC).

Ce sera donc l’Hungaroring à Budapest (Hongrie) qui lancera la saison le week-end du 26 avril.

« Mehdi Bennani, le pilote de pointe au Maroc, n’étant plus engagé en WTCR, il n’était plus possible de proposer un meeting de qualité comme nous l’avons fait jusqu’à présent sans sa participation, admet le directeur d’Eurosport Events François Ribeiro, cité par le site français AutoHebdo. Marrakech était un lieu unique pour lancer la saison avec une atmosphère si festive et chaleureuse… Eurosport garde des relations étroites avec le Ministère des Sports du Maroc… »