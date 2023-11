Le Wydad de Casablanca recevra les Sud-africains de Mamelodi Sundowns ce dimanche 5 novembre au complexe Mohammed V pour le compte de la finale aller de la première édition de l’African Football League.

La rencontre à partir de 19h00 (heure marocaine) et sera retransmise sur Arryadia HD, AD Sports 1, beIN Sports HD, On Time Sports et SSC HD.

Après avoir remporté les six derniers titres de champion d’Afrique du Sud d’affilée, les Mamelodi Sundowns se sont fermement affirmés comme l’une des équipes les plus respectées d’Afrique.

Le Wydad, quant à lui, a remporté 22 titres de champion du Maroc et trois titres de la Ligue des Champions de la CAF au cours de sa fière histoire.

Les deux clubs auront à cœur d’inscrire leur nom dans l’histoire du football africain en tant que premiers vainqueurs de l’AFL.

Le tournoi se terminera le 12 novembre prochain lorsque Mamelodi Sundowns accueillera le Wydad Athletic Club pour le match retour de la finale à Tshwane, en Afrique du Sud.