Le port Tanger Med a organisé vendredi soir à Agadir, une journée d’information et d’échange avec les exportateurs de la région Souss-Massa.

Cet événement a permis de présenter les services offerts par ce complexe portuaire et de renforcer le partenariat avec les différentes parties prenantes, dont des exportateurs, des armateurs, des transporteurs et des transitaires ainsi que des opérateurs économiques de la région de Souss-Massa, qui possède d’importants atouts en matière d’exports agro-alimentaires.

Le Directeur général de Tanger Med Port Authority (TMPA), Hassan Abkari, a indiqué que le port Tanger Med est devenu un axe logistique national d’une grande importance, notant que cette plateforme pour le flux d’import-export, traite à elle seule plus de 55% des exportations marocaines.

Au niveau de la région de Souss-Massa, ce port joue un rôle principal en matière de facilitation des opération d’export d’agrumes et primeurs, a-t-il souligné, ajoutant que cette rencontre de communication se veut un espace d’échange et de partage des dernières nouveautés, services et solutions proposés par le port Tanger au profit des exportateurs.

Pour sa part, le président de l’Association marocaine des producteurs-exportateurs de fruits et légumes (APEFEL), Hassan Aderdour, a mis en avant la contribution majeure du port Tanger Med dans la promotion des exportation marocaines en général et celles du secteur agricoles de la région de Souss-Massa en particulier.

De son côté, le président de l’Association marocaine des transports routiers intercontinentaux (AMTRI), Amer Zghino, a affirmé que cette rencontre de communication est l’occasion pour passer en revue les points de vue de l’association et prendre connaissance aussi des dernières nouveautés au niveau du port Tanger Med.

Première région exportatrice d’agrumes et primeurs avec plus de 85% des exportations des primeurs et 65% des agrumes, Souss-Massa est l’un des principaux pôles d’export des fruits et légumes depuis le port Tanger Med.

Hub logistique mondial, Tanger Med permet de connecter le Maroc à plus de 180 ports et 70 pays, offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 700.000 camions TIR et 1 million de véhicules.

Tanger Med joue un rôle capital dans la facilitation des exportations agroalimentaires marocaines, notamment à travers une plateforme dédiée à l’export, permettant de faciliter les opérations portuaires et logistiques pour les acteurs publics et privés.