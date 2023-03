« Yakeey », start-up de la Proptech et première marketplace transactionnelle marocaine dédiée à l’achat, la vente et la location de biens immobiliers neufs et anciens, a été lancée, lundi à Casablanca.

Développée depuis plusieurs mois, cette plateforme digitale innovante agit comme tiers de confiance pour simplifier, sécuriser et accélérer radicalement les transactions immobilières de toutes natures et pour le plus grand nombre.

Basée sur la data et la technologie, Yakeey se veut un espace d’intermédiation efficace et fluide qui connecte l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème immobilier et propose une multitude de services pour améliorer l’expérience de ses clients.

S’exprimant à cette occasion, le fondateur et CEO de Yakeey, Karim Beqqali, a souligné que l’idée de développement de cette « marketplace transactionnelle » a été motivée notamment par la dynamique que connaît le marché immobilier marocain, précisant que ce marché a pu enregistrer quelques 450.000 transactions immobilières en 2021, un encours de crédits immobiliers de 330 milliards de dirhams (MMDH), 250.000 constructions résidentielles par an et un volume de transactions immobilière d’environ 300 MMDH par an.

Il a, dans ce sens, fait savoir que malgré l’importance et le dynamisme du secteur immobilier marocain, ce dernier souffre de nombreuses inefficiences, dont, principalement, l’absence de l’accompagnement de bout en bout, le caractère « basique » de portails de listing qui existent, l’absence d’outils fiables pour estimer la valeur du bien, le manque de visibilité sur le processus de transaction immobilière, des transactions coûteuses et des dépenses imprévues, ainsi que le manque de confiance.

« Yakeey reflète le concept d’un guichet unique. Il s’agit d’une marketplace transactionnelle qui simplifie et accélère radicalement l’acte d’achat, vente et location de biens immobiliers », a-t-il dit, notant qu’elle consiste à connecter l’ensemble des parties prenantes (apporteurs d’affaires, acheteurs, vendeurs, locataires, bailleurs, notaires, institutions financières, etc.) et créer une chaîne de confiance et des effets de réseau permettant de fluidifier les transactions de bout en bout.

Au volet emplois, Beqqali a indiqué que « YakeeyPro », partie intégrante de Yakeey, constitue une importante opportunité entrepreneuriale pour toute personne souhaitant entreprendre sans contraintes logistiques ni financières, et souhaitant être formée et accompagnée au plus près pour réussir.

Ainsi, a-t-il fait savoir, les membres de la communauté YakeeyPro bénéficient d’un support juridique (accompagnement dans la création de statut juridique, mise à disposition de documentation juridique, etc.), ainsi que d’un support opérationnel comprenant, entre autres, l’accompagnement administratif par l’équipe Yakeey pour notamment la publication des annonces ou l’organisation des démarches administratives et l’appui d’un centre d’appels pour la gestion des relations client.