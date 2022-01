Madame Yasmina Abdoh El Marrakchi rejoint le Groupe Wafa Assurance en tant que Directeur du Capital Humain et de la Communication Interne Groupe. Elle succède à Madame Nada Filali récemment promue DGA du Pôle Technologies et Support qui va se consacrer à ce périmètre stratégique.

Madame Yasmina Marrakchi a comme missions de continuer d’inscrire le développement des ressources humaines et la méritocratie comme axes essentiels du Groupe Wafa Assurance et d’accompagner les chantiers stratégiques notamment :

• Le leadership sur les 9 métiers exercés par le Groupe : Entreprises, Vie Particuliers, Non Vie des Particuliers, Santé Individuelle, Assurances Inclusives, Assistance, Digital, International et bientôt le Takaful en cas d’agrément, faisant ainsi de Wafa Assurance l’un des rares assureurs universels,

• L’internationalisation du Groupe qui vise à couvrir à terme 70% du marché de l’assurance africain hors Afrique du Sud,

• La digitalisation du Groupe.

Ces chantiers stratégiques s’inscrivent dans l’ancrage de l’approche centrée client visant à offrir une haute qualité de service à nos assurés qui nous ont confié la protection de ce qu’ils ont de plus précieux : leur santé, leurs entreprises, leur patrimoine et leur logement… Tous ces chantiers ont comme facteur clé de succès essentiel les

ressources humaines du Groupe Wafa Assurance qui portent, grâce à leur engagement et leur haute technicité, des projets de grande envergure en étroite collaboration avec les réseaux partenaires.

Madame Yasmina Marrakchi rejoint le Comité Exécutif du Groupe Wafa Assurance et assure le Secrétariat du Comité de Nomination et de Rémunération, organe émanant du Conseil d’Administration de Wafa Assurance en charge des thématiques relatives aux ressources humaines.

Madame Yasmina Marrakchi est ingénieur de formation, diplômée de l’Institut National de Statistiques et d’Economie Appliquée et est également titulaire d’un master en Ressources Humaines de l’IAE de Corte. Elle a une expérience de prés de 25 ans au sein d’institutions bancaires dont 18 ans dans les Ressources Humaines.

Madame Yasmina Marrakchi a démarré sa carrière à la BMCI en 1997 en tant que chargée d’études RH avant d’évoluer au sein de la Direction de l’Inspection et de la Conformité pour y occuper les postes d’auditeur Chef de mission puis Auditeur principal en charge de l’Audit Interne. En 2008, Elle réintègre le métier de la RH en tant responsable Gestion de Carrière et Talent Manager. En 2014, elle évolue vers le poste de Directeur des Ressources Humaines qu’elle occupe dans un premier temps, au sein de la filiale comptable BNP Paribas pour la Région Europe puis 2 ans plus tard, au sein de la filiale SI du Groupe BNP Parisbas pour la Région Afrique et France d’Outre-Mer. De septembre 2018 à fin 2021, Madame Yasmina Marrakchi a occupé le poste de Directeur du Développement RH

au sein du Crédit Du Maroc.