L’administratrice de l’agence américaine Samantha Power a annoncé sur son compte Twitter que “7 congélateurs à chaîne ultra-froide des États-Unis ont été livrés et installés au Maroc”. La livraison de ces congélateurs a quasiment “doublé la capacité de stockage des vaccins du pays et maintenu des doses sûres et efficaces pour les Marocains”. En effet, les vaccins à ARN messager tels que celui de Pfizer nécessitent une conservation rigoureuse, dans une température variant entre -60° et -90°C.

Pour rappel, les Etats-Unis n’en sont pas à leur premier don au Maroc. L’ambassade américaine avait annoncé l’été dernier que les Etats-Unis avaient fait don de plus de 300.000 doses de vaccins au Maroc, à travers l’initiative mondiale Covax.

Source : Telquel