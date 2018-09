Infomédiaire Maroc – un protocole d’accord a été signé entre la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique – SMIT-, représentée par son Directeur Général Monsieur Imad Barrakad, et son homologue Indien « India Tourism Development Corporation » – ITDC-, représentée par Kaur RAVNEET Chairman and Managing Director.

Ce mémorandum vise l’établissement d’un partenariat stratégique répondant aux besoins des deux parties, en vertu duquel les deux organismes échangent leur expertise dans les domaines de l’ingénierie et de la promotion de l’investissement touristique.

Cette coopération entend mutualiser davantage les efforts des deux entités pour parvenir à concrétiser les objectifs des politiques gouvernementales de développement d’un produit touristiquedurable et intégréau profit du développement humain aussi bien au Maroc qu’en Inde. Cette signature permettra de renforcer l’échange d’expertise, le savoir-faire pour améliorer l’attractivité des deux destinations touristiques. Aussi, le renforcement de la promotion des opportunités d’investissement auprès des opérateurs internationaux, à même de garantir le développement de nouveaux projets générateurs d’emplois et vecteurs de valeur ajoutée.

Jouant un rôle de premier plan dans le développement, l’ingénierie touristique et la promotion du tourisme en Inde, et dotéed’uneimportanteexpérience dans l’industrie hôtelière depuis plus de 35 ans, India Tourism Development Corporation – ITDC- dispose d’un réseau divers dans l’industrie touristique composé degroupes hôteliers luxueux, de restaurants gastronomiques de renom, répondant aux différents besoins des investisseurs et touristes Indiens.

« Notre alliance stratégique avec la SMIT,leader de l’ingénierie touristique, nous permettra de bénéficier de son expertise avérée dans les différents domaines liés au développement du produit touristique, de son savoir-faire pour s’enquérir des dernières tendances liées à la thématique de l’ingénierie touristique et de partager les nouveaux concepts des produits touristiques innovants», affirme Madame Kaur RAVNEET, Chairman and Managing Director d’ ITDC.

De sa part, Monsieur Imad Barrakad, a déclaré que les investisseurs Indiens jouent un rôle majeur en Afrique et au Maroc. Il a égalementprécisé que la dynamique vertueuse qui touche le marché touristique Marocainoffre de nombreuses opportunités d’investissement, d’où l’intérêt de plusieurs investisseurs et chaines hôtelières prestigieuses Indiennes tels que « Taj Hotel Group », « Tata Corporation » et bien d’autres, qui ambitionnent de renforcer leur présence dans le Royaume.

Cette signature s’inscrit dans le cadre de la visite officielle, présidée par Monsieur Mohamed Sajid, Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, qui s’est tenue à New Delhi, du 15 au 19 Septembre 2018, en vue de renforcer la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde dans le secteur du Tourisme, de l’aérien et de l’économie solidaire.

Il sied à rappelerque la volonté commune de renforcement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Inde a été exprimée lors de la dernière visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, effectuéeen Inde, en octobre 2015. Cette Visite a permis d’insuffler une nouvelle impulsion aux relations de coopération bilatérale matérialiséepar la signature de ce partenariat »gagnant-gagnant ».

Aussi, cette signature s’inscrit parfaitement dans le cadre des Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le Glorifie, et qui vise à agir comme un catalyseur pour stimuler l’investissement étranger et à aider à la création d’emplois au Maroc.

