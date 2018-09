Infomédiaire Maroc – Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat US, Michael Pompeo, ont convenu, lundi à Washington, de tenir la prochaine session du dialogue stratégique Maroc-Etats Unis, l’année prochaine dans la capitale fédérale américaine, indique la diplomatie américaine.

Bourita et Pompeo, qui ont eu des entretiens au Département d’Etat, ont procédé à “l’examen des visant à élargir notre forte coopération économique et sécuritaire, y compris les efforts communs visant à mettre fin au soutien de l’Iran au terrorisme et de contrer son influence néfaste dans la région”, précise-t-on de même source.

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de l’Ambassadeur du Roi à Washington, Lalla Joumala Alaoui, les deux responsables ont également passé en revue d’autres questions d’ordre régional et international.

Rappelons que dans le sillage de la visite de travail de Bourita à Washington, les Etats-Unis ont réitéré que le plan d’autonomie au Sahara est “sérieux” “réaliste” et “crédible”, en soulignant que ce plan est à même de satisfaire les aspirations des populations du Sahara “à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité”.

“Nous maintenons qu’il (plan d’autonomie, NDLR) est sérieux, réaliste et crédible et qu’il est à même de satisfaire les aspirations des populations du Sahara à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité”, a affirmé Pablo Rodriguez, Responsable au Département d’Etat.

Le plan marocain d’autonomie au Sahara “représente une approche potentielle en vue du règlement la question du Sahara”, a souligné le diplomate US.

Rédaction Infomédiaire