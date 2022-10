Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a été élu Vice-Président de la World Lottery Association (WLA) à l’issue de l’Assemblée Générale de l’asso- ciation qui s’est tenue le 19 octobre 2022 à Vancouver, en marge du World Lottery Summit 2022.

El Mechrafi siègera au comité exécutif pour un mandat de deux ans aux côtés de huit autres membres représentant des pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud.

Younes El Mechrafi, était jusque-là, et depuis juin 2014, membre du comité exécutif de la World Lottery Association en tant que représentant du continent africain, et avait été désigné Président de l’Audit Committee de la World Lottery Association en novembre 2018.

Cette nouvelle élection, intervenue à l’issue de l’Assemblée Générale de l’Association Mondiale des Loteries (WLA) le 19 octobre 2022, constitue une reconnaissance internationale supplémen- taire du rôle de la MDJS au sein de la communauté mondiale des loteries. La MDJS voit ainsi son expertise et son implication constante dans la promotion de la bonne gouvernance, la protection de l’intégrité du sport et la promotion du jeu responsable, reconnue par ses pairs.

Association professionnelle mondiale de loteries, regroupant plus de 150 loteries issues de 80 pays et de cinq continents, la World Lottery Association (WLA – https://www.world-lotteries.org) est l’autorité mondiale en matière de paris et de loteries et revendique les plus hauts standards au niveau de la responsabilité corporative et des principes de jeu responsable. La WLA soutient ses membres dans la réalisation de leurs objectifs et contribue à la diffusion des bonnes pratiques au sein de la profession avec pour principale mission la mise en place des standards les plus stricts sur la responsabilité sociale, le jeu responsable, la sécurité et l’intégrité des systèmes et la gestion du risque.

“ Cette élection est un honneur pour le Maroc et pour la MDJS et son équipe. La confiance de la communauté internationale en notre institution est une belle consécration pour le tra- vail accompli depuis de nombreuses années avec abnégation au service de l’intérêt général et du sport marocain en particulier” déclare El Mechrafi.

Younes El Mechrafi est également Secrétaire Général de l’Association des Loteries d’Afrique depuis 2014 et membre fondateur depuis 2015 du comité exécutif de GLMS (Global Lottery Moni- toring System), l’association mondiale de lutte contre les manipulations de compétitions sportives fondée sous l’égide de la WLA